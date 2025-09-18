Misteriosa desaparición en Canarias: la Policía Nacional pide tu colaboración

Continúa el misterio alrededor de una desaparición en Canarias. El pasado 18 de agosto, James Nunan, un británico que daba la vuelta al mundo en barco, desapareció en las Islas. Fue visto por última vez ese día, en Gran Canaria, sin que por el momento se tengan más noticias de su paradero. Ahora, la Policía Nacional.
Su embarcación, el Kehaar, fue localizada a la deriva a unos 50 kilómetros al sur de Gran Canaria, con su perro, Thumbelina, a bordo. Del navegante, sin embargo, no se tiene rastro desde la noche del 18 de agosto, según recogió el diario británico The Sun.
El último día en que se le vio, el 18 de agosto, realizó una retransmisión en directo desde Playa del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. Más tarde, acudió al pub Paddy’s Anchor y poco después fue captado en una tienda de kebabs, donde utilizó su tarjeta bancaria a las 22.39 horas.
La Policía Nacional ha publicado ahora una foto del día de su desaparición, en un establecimiento de kebabs, tratando de dar con é. El hombre vestía una camiseta azul aquel 18 de agosto.
Ese mismo día le sustrajeron la mochila, aunque conservaba su pasaporte, que llevaba colgado al cuello. Al día siguiente, según los registros, denunció la pérdida del documento en el consulado irlandés, todo ello antes de su desaparición.
La desaparición fue notificada por su madre a la policía de Essex el 22 de agosto. Días después, entre el 24 y el 25, se emitió una señal de emergencia pan-pan desde su barco, una alerta de menor nivel que el mayday.
La familia sospecha que podría haber intervención de terceras personas. Su hermana, Nikita Goddard, ha pedido colaboración pública: “No creemos que simplemente se cayera, hay demasiados detalles sin explicación”, afirmó.