Granadilla de Abona creará un centro cultural en honor a Magallanes

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha adjudicado recientemente las obras del futuro Centro de Interpretación Magallanes, una infraestructura educativa dedicada a explorar la histórica travesía del navegante portugués y su escala en el municipio durante la primera vuelta al mundo.
El proyecto, denominado Reestructuración y remodelación del parque urbano existente y obra nueva del edificio Centro de Interpretación Magallanes en el Parque Urbano de Sotavento, se desarrollará en el espacio situado entre las calles El Cano y Hernán Cortés.
La empresa adjudicataria, Desarrollos e Iniciativas Canarias, fue la única que presentó una oferta para ejecutar la iniciativa.
Este proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística, financiado con cargo a los fondos de mecanismos de Recuperación de la Unión Europea -Next Generation UE, obtenidos en el año 2022.
Con un presupuesto de 1,268 millones de euros y una duración calculada de seis meses, la intervención contempla la revitalización del espacio público y la construcción de un edificio cultural destinado a poner en valor la expedición de Fernando de Magallanes y la primera vuelta al mundo.
El diseño incluye la reorganización de los usos del parque, actualmente dividido en cuatro zonas, y la incorporación de nuevas instalaciones, como áreas deportivas, espacios familiares, un anfiteatro al aire libre y zonas verdes con vegetación autóctona. El nuevo Centro de Interpretación Magallanes, parcialmente integrado en el terreno elegido, contará con un espacio expositivo diáfano, salas auxiliares y zonas exteriores para actividades culturales.
Comienzo DE LAS OBRAS
Según fuentes municipales, las obras arrancarán antes de que acabe el año y están concebidas como “un impulso para la zona de Sotavento”, con impacto directo en la actividad turística y comercial. La intención del consistorio pasa por consolidar el parque como un punto de encuentro abierto a toda la ciudadanía.
El alcalde de Granadilla de Abona, el nacionalista José Domingo Regalado, subraya que el nuevo proyecto en el parque urbano de Sotavento es “estratégico” para el municipio. “No sólo mejorará el espacio público, sino que también aportará un nuevo equipamiento cultural y turístico que atraerá tanto a residentes como a visitantes”, afirmó. “Se trata de una inversión en calidad de vida y en el futuro de Granadilla, ligada a la gesta de Magallanes, que colocó nuestro nombre en la historia universal”.
Desde el área de Obras, el concejal responsable, Marcos Antonio Rodríguez, destacó el “enfoque innovador” de la actuación, diseñada con criterios de sostenibilidad, modernidad y respeto por el entorno. “En la elaboración de este proyecto, hemos cuidado cada detalle, desde la integración paisajística hasta los materiales elegidos para soportar las condiciones costeras. El objetivo es que el parque sea funcional, seguro y duradero”, explicó.