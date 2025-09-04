Todos los refuerzos y desvíos de las guaguas de Titsa por la Bajada de la Virgen del Socorro

La compañía de transportes Titsa ha informado de que el domingo 7 y el lunes 8 de septiembre, con motivo de la celebración de la Bajada de la Virgen del Socorro en Güímar, se activará una línea especial y se incorporarán refuerzos y desvíos en varias rutas de la zona.
Línea especial y refuerzos
- Línea 530 (El Socorro – Estación de Güímar): funcionará ambos días conectando de forma directa El Socorro con la Estación de Güímar, sin pasar por El Puertito.
- Domingo 7 de septiembre: de 04:15 a 21:30 horas, con refuerzo según demanda.
- Lunes 8 de septiembre: de 07:30 a 21:30 horas, con refuerzo según demanda.
- Línea 120 (Puertito de Güímar – Cruce de la Shell con TF-28): reforzará sus viajes el 7 de septiembre, entre las 04:30 y las 09:00 horas.
- Recorrido: debido al corte de la Avenida Obispo Pérez Cáceres, el día 7 entre las 05:00 y las 09:00 horas, y el día 8 a partir de las 21:00 horas, accederá a la Estación de Güímar por La Hidalga.
- Durante los días 7 y 8 de septiembre pasará por El Socorro en ambos sentidos.
- Línea 033 (Güímar – Fasnia – La Sombrera): añadirá un viaje desde Fasnia a las 05:20 horas y otro desde La Sombrera a las 05:50 horas.
- Línea 121 (Candelaria – La Viuda – El Socorro – Polígono de Güímar – La Hidalga – Arafo – Estación de Güímar): mantendrá su servicio habitual.
Paradas especiales y fuera de servicio
- En El Socorro se habilitará una parada especial para las líneas 530 y 120 en su servicio de refuerzo.
- Se mantienen operativas las paradas habituales de las líneas 120 y 121.
- Quedará fuera de servicio la parada nº 8094-El Socorro.
Desvíos
- Línea 032 (Güímar – Las Eras – La Sombrera): el 7 de septiembre accederá a la Estación de Güímar por La Hidalga, debido al corte de la Avenida Obispo Pérez Cáceres.
- Línea 035 (Güímar – Granadilla por Fasnia y Arico): el 7 de septiembre, el viaje de las 06:15 horas desde TF-28 se desviará hacia TF-1, La Hidalga y carretera TF-281. El regreso de las 08:15 horas seguirá el mismo itinerario.