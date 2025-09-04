gÜÍmar

Todos los refuerzos y desvíos de las guaguas de Titsa por la Bajada de la Virgen del Socorro

Tanto el 7 como el 8 de septiembre habrá desvíos en El Socorro
Guaguas de Titsa en el Intercambiado de Santa Cruz. DA
La compañía de transportes Titsa ha informado de que el domingo 7 y el lunes 8 de septiembre, con motivo de la celebración de la Bajada de la Virgen del Socorro en Güímar, se activará una línea especial y se incorporarán refuerzos y desvíos en varias rutas de la zona.

Línea especial y refuerzos

  • Línea 530 (El Socorro – Estación de Güímar): funcionará ambos días conectando de forma directa El Socorro con la Estación de Güímar, sin pasar por El Puertito.
    • Domingo 7 de septiembre: de 04:15 a 21:30 horas, con refuerzo según demanda.
    • Lunes 8 de septiembre: de 07:30 a 21:30 horas, con refuerzo según demanda.
  • Línea 120 (Puertito de Güímar – Cruce de la Shell con TF-28): reforzará sus viajes el 7 de septiembre, entre las 04:30 y las 09:00 horas.
    • Recorrido: debido al corte de la Avenida Obispo Pérez Cáceres, el día 7 entre las 05:00 y las 09:00 horas, y el día 8 a partir de las 21:00 horas, accederá a la Estación de Güímar por La Hidalga.https://diariodeavisos.elespanol.com/2024/04/romeria-de-tenerife-antigua-canarias/
    • Durante los días 7 y 8 de septiembre pasará por El Socorro en ambos sentidos.
  • Línea 033 (Güímar – Fasnia – La Sombrera): añadirá un viaje desde Fasnia a las 05:20 horas y otro desde La Sombrera a las 05:50 horas.
  • Línea 121 (Candelaria – La Viuda – El Socorro – Polígono de Güímar – La Hidalga – Arafo – Estación de Güímar): mantendrá su servicio habitual.

Paradas especiales y fuera de servicio

  • En El Socorro se habilitará una parada especial para las líneas 530 y 120 en su servicio de refuerzo.
  • Se mantienen operativas las paradas habituales de las líneas 120 y 121.
  • Quedará fuera de servicio la parada nº 8094-El Socorro.

Desvíos

  • Línea 032 (Güímar – Las Eras – La Sombrera): el 7 de septiembre accederá a la Estación de Güímar por La Hidalga, debido al corte de la Avenida Obispo Pérez Cáceres.
  • Línea 035 (Güímar – Granadilla por Fasnia y Arico): el 7 de septiembre, el viaje de las 06:15 horas desde TF-28 se desviará hacia TF-1, La Hidalga y carretera TF-281. El regreso de las 08:15 horas seguirá el mismo itinerario.
