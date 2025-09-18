sucesos

La Guardia Civil pilla a dos personas en Tenerife por el atentado mediambiental que cometían en un lugar apartado

Vecinos alertaron de lo que ocurría
La Guardia Civil pilla a dos personas en Tenerife por el atentado mediambiental que cometían
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) del Puerto de la Cruz, han procedido a la investigación de dos personas, de 53 y 41 años y vecinos de Buenavista del Norte, acusados de un delito contra el medioambiente por traslado de residuos y su posterior vertido en un suelo rústico de protección agrícola.

Los agentes tuvieron conocimiento a raíz de la colaboración ciudadana, en la que se informaba que en una zona de difícil acceso y apartada, se podría estar procediendo al vertido de residuos. Se inicia una investigación, comprobando que efectivamente, en una cantera abandona y de muy difícil acceso, se estaba procediendo al vertido de residuos procedentes de construcción y demolición de forma reiterada, junto a otro tipo de residuos como plásticos y metales.

Con la investigación se pudo constatar las irregularidades existentes, pudiendo verificar la afección al medioambiente, por lo que hacen las gestiones necesarias para la localización e identificación del posible autor, siendo finalmente dos personas las identificadas, las cuales no pueden amparar sus actuaciones con ninguna documentación, por lo que se les procede a investigar por un delito contra el medioambiente.

Este tipo de delito podría tener penas que pueden ir desde los seis meses a dos años de prisión, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.

