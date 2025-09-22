Un peninsular, tajante tras probar el mejor gofio de Canarias en 2025: “Con esto tienes fuerza para todo el día”

El concurso Agrocanarias 2025 dictó sentencia este mismo verano: el mejor gofio de Canarias en la modalidad de millo de tueste medio se elabora en el Molino de Gofio Buen Lugar, en Gran Canaria.
“Me pone muy contento porque es la recompensa al esfuerzo de un buen amigo canarión”, confiesa el perfil en TikTok Improvisando en furgoneta, que cuenta con más de 376.000 seguidores en la plataforma.
Según cuenta, el joven tiktokter, que vivió en la isla redonda, tuvo la oportunidad de ver cómo se fabrica este manjar isleño, que no goza de tanta aceptación fuera del Archipiélago como las papas arrugadas o el mojo picón.
“Me encantó vivir el proceso desde dentro”, apunta, antes de presentar el vídeo que grabó en el Molino de Gofio Buen Lugar, en el que se explica el proceso de elaboración del producto.
@improfurgo MEJOR GOFIO DE CANARIAS 2025 Molino de gofio Buen Lugar. Que sepais que el mejor gofio de todas las islas canarias se produce en Gran Canaria, concretamente en Buen Lugar (Firgas). Muy orgulloso de mi amigo canarión Yersuan que cuando vivía en Gran Canaria me enseño su fabrica de gofio y me explico todo el proceso de fabricación de este alimento tan importante en la cultura canaria. Os dejo de nuevo parte de ese video lo dicho ENORABUENA AMIGO @yersuan #gofio #molinodegofiobuenlugar #buenlugar #grancanaria #canarias ♬ sonido original – Improvisando en Furgoneta
Mejor gofio de Canarias
Este gofio ganador se elabora en el municipio grancanario de Firgas, concretamente en la empresa fundada en 1958 y prepara sus productos a través de técnicas de molienda tradicional en piedra.
Durante décadas, el saber de la familia Almeida ha pasado de generación en generación como un compromiso con la elaboración natural, que potencia el sabor, el aroma y la textura del gofio, sin renunciar a la mejora continúa y modernización de sus procesos de producción, ha informado el Gobierno canario en un comunicado.