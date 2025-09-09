Muere un hombre en una playa de Canarias

Un hombre de 73 años ha fallecido este martes tras ser rescatado del mar, donde se encontraba en parada cardiorrespiratoria, en la costa de Taliarte, que pertenece al término municipal de Telde (Gran Canaria), según informa el 112.
Los hechos se han producido a las 17.37 horas. Unos bañistas habían sacado del mar al afectado y le habían practicado maniobras de reanimación. Por su parte, un socorrista del Servicio de Salvamento de Playas continúa con la asistencia.
A su llegada, el personal del SUC constató que permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.
La Policía Nacional instruye las diligencias correspondientes.