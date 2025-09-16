Un niño cuenta la verdad en clase y deja en evidencia a su madre: estaba en Tenerife

Una madre británica vivió un momento embarazoso cuando su hijo reveló a los maestros que no había faltado a la escuela por estar “enfermo”, sino porque viajaba en un avión de Jet2 rumbo a Tenerife, según informa Daily Mail.
La protagonista, Dione Walker, compartió la anécdota en TikTok y explicó lo ocurrido con humor: “no hay pasto más grande que un niño pequeño”.
En un vídeo que ya acumula más de 800.000 visualizaciones, Dione mostró una captura del intercambio de mensajes con la escuela de su hijo, Isaac. El centro le pidió explicaciones: “Por favor, contacten a la Academia para informar el motivo de la ausencia de Isaac hoy. La asistencia es más importante que nunca; cada día cuenta. Gracias”.
La madre respondió asegurando que el pequeño estaba enfermo: “Hola, Isaac tiene manchas y un sarpullido. Creemos que es varicela. Va a ir a la farmacia para que le revisen”.
Pero la mentira se derrumbó cuando el colegio contestó que el propio Isaac había contado a los profesores sus verdaderos planes: “Isaac le dijo al personal que iba a Tenerife en un avión Jet2”.
La publicación, subtitulada por la madre como “Mi hijo de cinco años me da karma por mentir”, mostraba además imágenes de Isaac disfrutando de sus vacaciones. El vídeo recibió más de 53.000 “me gusta” y cientos de comentarios aconsejando a Dione que la próxima vez no le contara a su hijo el viaje hasta el mismo día.
Las normas escolares en Inglaterra
En Inglaterra, los padres deben contar con la autorización del director para sacar a sus hijos de clase, algo que solo se aprueba en circunstancias excepcionales. Las vacaciones familiares no entran dentro de esa categoría, por lo que las ausencias pueden conllevar sanciones.
Según la normativa, los niños deben asistir a la escuela desde el periodo posterior a su quinto cumpleaños hasta el último viernes de junio del curso en el que cumplen 16 años. Los padres que incumplen esta obligación pueden recibir una multa inicial de £80, que sube a £160 si no se paga en 21 días.
A partir del curso 2024-25, se podrán imponer hasta dos multas por hijo en tres años, y las ausencias posteriores podrán derivar directamente en acciones judiciales.
Los datos oficiales del Departamento de Educación (DfE) muestran que en el curso 2023-24 se emitieron 487.344 multas, un aumento del 22 % respecto al año anterior y casi 500.000 en total. La gran mayoría (91 %) correspondió a vacaciones no autorizadas. Antes de la pandemia, en 2018-19, se habían registrado 333.388 sanciones, lo que refleja el fuerte incremento en los últimos años.