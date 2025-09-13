La curiosa historia de las ‘ placas T’ que recomiendan a los turistas en Escocia: un empresario la creó tras conducir en Tenerife

Los turistas que visiten Escocia están siendo animados a utilizar las llamadas “placas T”, una medida destinada a mejorar la seguridad vial.
Según recoge Daily Mail, estos distintivos tienen un diseño similar a las placas que usan los conductores noveles en el Reino Unido (las conocidas L y P), pero en este caso muestran una gran T verde acompañada de la palabra “turista”.
El objetivo es advertir al resto de usuarios de que quien conduce puede no estar habituado a circular por la izquierda, como ocurre en gran parte de Europa continental o en Estados Unidos.
Creada tras una experiencia “horrible” en Tenerife
La iniciativa fue impulsada por Robert Marshall, hotelero de Kingussie, tras sufrir lo que él mismo definió como una experiencia “horrible” conduciendo en Tenerife.
En declaraciones a BBC Radio Scotland, relató que al llegar a rotondas o cruces “me encontraba en el lado equivocado de la carretera” y confesó que llegó a decirle a su pareja: “Ojalá la gente supiera que era un turista”.