La Policía no da crédito con “la jugada” de una antigua trabajadora en un comercio de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres en Tenerife como presuntas autoras de un robo con fuerza cometido la noche del pasado 31 de agosto en un establecimiento comercial de Las Américas, en el municipio de Arona.
Las detenidas sustrajeron un total de 9.675 euros, que fueron recuperados por los agentes.
Según la investigación, las mujeres actuaron mediante el “método del encalomo”. Una de ellas, que había trabajado anteriormente en el local, se ocultó en el interior antes del cierre sin que los empleados lo advirtieran, mientras que la segunda aguardaba en el exterior. Una vez cerrado el establecimiento, la primera facilitó la entrada de su acompañante.
Dentro del local, accedieron a varias máquinas recreativas utilizando una llave maestra, lo que evitó forzamientos visibles.
Pocos días después, ambas fueron localizadas y detenidas.
En el vehículo en el que se desplazaban se encontraron parte del dinero sustraído, ropa utilizada en el robo y dos pasamontañas.
Posteriormente, en un registro domiciliario autorizado judicialmente, se recuperó el resto del dinero, la llave maestra y la vestimenta empleada.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que dispone del apartado Colabora en la web www.policia.es, donde se pueden facilitar de forma anónima indicios o sospechas de actividades delictivas.