Santa Cruz de Tenerife impulsará 55 acciones para reducir las emisiones de CO2

Santa Cruz ha dado un paso decisivo hacia la sostenibilidad y la participación ciudadana con la aprobación del Reglamento del Consejo Municipal de Clima y Energía, un órgano colegiado que actuará como motor de impulso y seguimiento del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (Paces) y en el que agentes sociales, empresariales y vecinales podrán participar en la defensa medioambiental del municipio.
Este documento, aprobado en 2023, contempla un total de 55 acciones en diez áreas de intervención que abarcan desde la eficiencia energética en edificios e infraestructuras hasta la movilidad sostenible y la reducción de emisiones, con el objetivo de alcanzar en 2030 una reducción de al menos el 55% de las emisiones de CO2 en la capital, en línea con el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía al que Santa Cruz está adherida.
Este Consejo, pendiente de constitución, estará integrado por representantes políticos, técnicos municipales, asociaciones sociales, empresariales y vecinales de los cinco distritos de la ciudad, garantizando la pluralidad en la lucha contra el cambio climático. Además, se contempla la participación rotatoria de entidades y la incorporación de ciudadanía a través de procesos de selección transparentes.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que “la creación de este órgano implica que apostamos por un modelo de ciudad sostenible, abierta a la participación y comprometida con los objetivos europeos de reducción de emisiones. Queremos que nuestra capital lidere, con responsabilidad y cercanía, la transición energética y la adaptación al cambio climático”.
El primer teniente de alcalde y concejal de Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, destacó que “este reglamento es fruto de un proceso participativo, en el que se han incorporado las aportaciones de los servicios técnicos, de igualdad y de participación ciudadana, garantizando la inclusión de la perspectiva de género, además de representantes de los distritos. El Consejo será un espacio real de diálogo y acción”.
El Consejo no tendrá coste adicional para las arcas públicas, ya que no cuenta con presupuesto propio y se financiará con los recursos ya asignados al área de Sostenibilidad. Tras su aprobación hoy en la Junta de Gobierno, se refuerza el compromiso con el medioambiente, la innovación y la implicación directa de la ciudadanía en el diseño de políticas locales activas contra el cambio climático.