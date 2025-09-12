Doble cara del tiempo en Canarias este viernes: la previsión de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia en Canarias para este viernes, 12 de septiembre, cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas, con probabilidad de lluvias débiles en medianías durante la primera mitad del día, y apertura de claros por la tarde. En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque con ligeros ascensos en zonas de interior. Los valores oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en El Hierro, mientras que en Gran Canaria se podrán alcanzar los 32 grados en medianías del sur.
El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes del sureste y noroeste de las islas montañosas. En costas del suroeste se esperan brisas, mientras que en cumbres predominará el viento flojo a moderado de componente este.
En el mar, la previsión indica viento del norte y nordeste de fuerza 4 o 5 arreciando a 6, marejada a fuerte marejada, y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros que aumentarán temporalmente a 3.
El tiempo en Canarias por islas
- Tenerife: Nuboso en el norte por debajo de 1.200-1.300 metros con lluvias débiles en medianías al inicio del día; poco nuboso en el resto y despejado en cumbres centrales.
- Temperaturas: Santa Cruz de Tenerife 23ºC / 28ºC
- La Gomera: Nuboso en el norte con lluvias débiles en medianías durante la mañana y claros por la tarde; poco nuboso en el resto.
- Temperaturas: San Sebastián de La Gomera 24ºC / 28ºC
- La Palma: Nuboso en el norte y este por debajo de 1.300-1.400 metros, con lluvias débiles en medianías, más frecuentes en el nordeste. Poco nuboso en el oeste.
- Temperaturas: Santa Cruz de La Palma 21ºC / 27ºC
- El Hierro: Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles en medianías al inicio del día, con apertura de claros por la tarde. Poco nuboso en el resto.
- Temperaturas: Valverde 19ºC / 24ºC
- Gran Canaria: Nuboso en el norte por debajo de 1.000-1.100 metros con lluvias débiles en medianías durante la mañana; despejado en el resto. Posible ascenso de máximas en medianías del sur, con registros de hasta 32ºC.
- Temperaturas: Las Palmas de Gran Canaria 22ºC / 25ºC
- Fuerteventura: Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso el resto del día.
- Temperaturas: Puerto del Rosario 22ºC / 27ºC
- Lanzarote: Nuboso en el norte y oeste con apertura de claros por la tarde; poco nuboso en el resto.
- Temperaturas: Arrecife 22ºC / 29ºC