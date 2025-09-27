Del “se merece el carné canario” a “ese no es para papas”: la receta de un tiktoker gastronómico, entre elogios y debates

El creador gastronómico internacional Kevin (@letskwoowk) ha llevado a Canarias a su popular serie de vídeos sobre salsas del mundo. En esta ocasión probó el mojo verde, la salsa tradicional canaria, acompañado de las clásicas papas arrugadas.
En su vídeo mostró cómo se preparan estas papas, cocidas en agua con abundante sal hasta que la piel queda cubierta por una fina capa blanca.
Después elaboró el mojo verde con cilantro, ajo, comino, guindilla, vinagre y aceite de oliva, obteniendo una salsa que describió como “ácida, fresca, llena de sabor y profundamente deliciosa”.
Sin embargo, el debate no tardó en aparecer en los comentarios. Muchos usuarios canarios agradecieron la visibilidad que dio a la gastronomía isleña, pero también señalaron que “el mojo rojo es el que acompaña a las papas arrugadas”, reservando el verde para pescados.
Otros apuntaron que la receta tradicional no se prepara con batidora, sino con mortero, y que sería imprescindible probar también elaboraciones como el almogrote gomero o la miel de palma.
Entre la polémica, no faltaron quienes aplaudieron la técnica con la que cocinó las papas —“se merece el carné canario”, escribía un seguidor— o quienes defendieron que tanto el rojo como el verde son parte fundamental de la cultura culinaria de Canarias.
El vídeo ya acumula más de 200.000 visualizaciones y demuestra que, incluso en redes sociales, las salsas canarias despiertan pasión y debate.