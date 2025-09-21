Última hora de la trayectoria de la tormenta tropical Gabrielle, que gira al Atlántico: expertos creen que afectará a Azores

El Centro Nacional de Huracanes sigue con atención la evolución de la tormenta tropical Gabrielle, que ha girado a Europa pudiendo afectar a las Azores.
La tormenta tropical Gabrielle podría reproducir parte del recorrido que en su día hizo el huracán Erin, que alcanzó la categoría 5 en agosto de 2025. En este caso, se prevé que Gabrielle evolucione a huracán, sea absorbida por el chorro polar, inicie una transición extratropical rumbo a Europa y termine disipándose en algún punto del Atlántico oriental.
Aunque no se espera que Gabrielle alcance la máxima categoría, los modelos no descartan que, tras completar su transición, pueda situarse como borrasca frente a la Península Ibérica. Sin embargo, la incertidumbre sobre su posición final es todavía elevada.
Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema se localizaba a unos 860 kilómetros al sureste de Bermudas, con vientos sostenidos de 100 km/h, desplazándose sobre aguas abiertas. Su velocidad actual es de 15 km/h en dirección norte-noroeste, una trayectoria que mantendría hasta el domingo. A partir del lunes se espera un giro hacia el norte y, el martes, un avance más rápido hacia el noreste o este-noreste, lo que situaría a su centro al este de Bermudas el lunes 22.
Las previsiones apuntan a que Gabrielle se fortalecerá en las próximas 48 horas, alcanzando la categoría de huracán este domingo, 21 de septiembre. Posteriormente, al desplazarse hacia el este y quedar bajo la influencia del chorro polar, podría convertirse en sistema postropical entre el 26 y 27 de septiembre, con las Azores en el posible radio de trayectoria.
En etapas posteriores, ya degradada a borrasca, su centro podría encontrarse dentro de un arco que abarca desde el noreste de Irlanda hasta el oeste de Galicia. No obstante, tanto la ruta definitiva como su intensidad final mantienen un alto grado de incertidumbre, lo que obliga a seguir de cerca su evolución en los próximos días.