Venture Collections gestionará el Kaori del hotel Fariones en Lanzarote

El restaurante Kaori, ubicado en el corazón del Hotel Fariones 5*, en Puerto del Carmen Lanzarote reabre sus puertas ahora bajo la gestión plena de Venture Collections, el segmento premium mas gastronómico de Venture Restaurants, uno de los grupos de restauración más sólidos de Canarias y de España.
Con 18 restaurantes y un equipo de más de 650 profesionales, Venture Restaurants ha consolidado una posición de liderazgo en el panorama gastronómico regional y nacional.
Reconocido por la Guía Repsol 2025, Kaori se distingue por su doble propuesta: un menú degustación de diez pases y un servicio a la carta que incluye algunos de sus platos más celebrados, como el usuzukuri de pez limón con ponzu de fruta de la pasión, las gyozas de wagyu y foie con reducción de anguila o el tartar de atún con trufa y yema curada. Creaciones que resumen la esencia de la propuesta en Kaori: un puente entre Oriente y Occidente.
Al frente de la cocina está el chef Víctor Planas, uno de los grandes especialistas en alta gastronomía japonesa en España. Su visión también dio forma a Kensei-Japonés Contemporáneo, en el sur de Tenerife, distinguido con un Sol Repsol y recomendado por la Guía Michelin y premiado en los 39 Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS en la categoría de Mejor Cocina Extranjera.