Las viviendas vacacionales en Canarias no paran de crecer: ya son casi 50.000

En julio, la cifra de viviendas vacacionales en Canarias fue de 46.635, un crecimiento del 2,4% en relación al mismo mes de 2024 (45.562). De los datos disponibles en la Estadística Experimental de Vivienda Vacacional del Instituto Canario de Estadística (Istac) se desprende que la mayor parte de este tipo de viviendas está en la isla de Tenerife, que cuenta con el 41%.
En Gran Canaria, se ubica el 21%. En Lanzarote y Fuerteventura está el 17% y el 14%, respectivamente, de este parque inmobiliario. En total, hay 193.813 plazas de alojamiento disponibles en viviendas vacacionales. Esto supone un 0,2% menos respecto a julio de 2024.
En el mes de julio, 44.344 viviendas recibieron alguna reserva, un 95,09% del global de las viviendas disponibles en las plataformas digitales analizadas.
Tenerife anotó un crecimiento del 3,6%, al pasar de 18.362 plazas el año pasado a las 19.038 en 2025. Cuatro de cada diez viviendas vacacionales de Canarias se ubican en Tenerife.
Los 102,71 millones de euros de ingresos en Canarias durante el mes de julio representan un 23% más que en julio de 2024 (83,464 millones).
En Tenerife, se facturaron 39,466 millones, un 18,2% más que el año pasado en el mismo mes. La estancia media es de 4,5 días en viviendas vacacionales y el grado de ocupación en julio fue del 95%.