Adeje acumula 17 años de espera por su segundo centro de salud

Treinta años después de que se colocara la primera piedra del Hospital del Sur, la comarca más turística y en expansión de la Isla sigue padeciendo una dolencia endémica: la falta de infraestructuras sanitarias y sociosanitarias capaces de responder a su población real y flotante. La promesa de un hospital de referencia sigue en proceso de convertirse en una realidad completa, mientras las carencias en atención primaria, urgencias y servicios de apoyo social se agravan año tras año.
Uno de los municipios más afectados por la falta de infraestructuras sanitarias en la comarca sureña es Adeje. Pese al crecimiento constante de su población, al aumento de la demanda asistencial y a los reiterados esfuerzos del Ayuntamiento, el municipio continúa sin el segundo centro de salud proyectado para el núcleo de Costa Adeje.
Con una población empadronada que supera los 50.000 habitantes y una afluencia turística constante, Adeje mantiene prácticamente intacta desde hace décadas su red de atención primaria.
El municipio dispone únicamente de un centro de salud en el casco urbano y un consultorio local en el núcleo de Armeñime, ambas dotaciones que no se han ampliado en más de una década y que resultan insuficiente para cubrir las necesidades actuales del municipio.
3.655 metros cuadrados
En diciembre de 2022, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias anunció un plan funcional para la construcción de un nuevo centro ubicado en Costa Adeje, situándose en una parcela de 6.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento local.
El edificio proyectado ocuparía 3.655 metros cuadrados e incluiría servicios básicos como atención general, salud mental, fisioterapia, consultas pediátricas, área de mujer, salud bucodental, urgencias y otras unidades específicas.
Casi tres años después, el Servicio Canario de Salud actualizó durante el pasado verano el plan funcional del futuro centro de salud de Costa Adeje, documento que define las necesidades asistenciales, los espacios y los servicios previstos. Posteriormente, sacó a licitación la redacción del proyecto técnico, que ya ha sido adjudicado y se encuentra actualmente en fase de elaboración.
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, en declaraciones para DIARIO DE AVISOS, consideró que la dotación de centros sanitarios reflejan el “déficit histórico” que arrastra el municipio.
Según explicó el regidor, sufren un retraso estructural en materia sanitaria que, a su juicio, ya no se ajusta al crecimiento y complejidad de su población actual. “Reivindicamos una deuda histórica. Somos el municipio peor dotado de toda la Isla”, afirma.
En la actualidad, el centro de salud del casco urbano de Adeje cuenta con un personal integrado por 19 médicos de familia, 5 pediatras y 21 enfermeros.
En caso del consultorio de Armeñime, sin servicio de urgencias, se atiende con recursos limitados y salas limitadas.
Los datos publicados por el SCS y el Ministerio de Sanidad ponen de manifiesto que el número de pacientes por médico en ambas instalaciones supera los 1.900, muy por encima de la media regional y nacional, que ronda los 1.500 pacientes por facultativo.
Para paliar esta situación, conscientes de la saturación y debido a la pandemia que azotaba el país, el consistorio cedió en el año 2020 unas instalaciones municipales para trasladar la Unidad de Salud Mental, una medida que debía ser temporal. El objetivo era liberar espacio en el centro principal para abrir nuevas consultas. La inversión municipal fue de aproximadamente 40.000 euros, según fuentes locales.
Dotaciones sanitarias
Aunque la falta de recursos sanitarios en la comarca sureña es un problema histórico y estructural, el caso de Adeje resulta especialmente llamativo al compararse con municipios del entorno que presentan características demográficas y turísticas similares.
Arona, el municipio colindante, con una población de aproximadamente 85.000 habitantes y también marcado por el turismo, cuenta con un centro de atención especializada, tres centros de salud y cuatro consultorios locales.
Granadilla de Abona, con una población similar a la de Adeje, dispone de un centro de salud y tres consultorios, una cobertura superior pese a tener condiciones comparables.
Otros municipios como Guía de Isora, con menor población, alberga mas consultorios, e incluso puntos de urgencias.
Para el alcalde, la dotación sanitaria habilitada en el municipio muestran una “merma en la prestación de servicios”, situación que, a su juicio, “afecta directamente en la calidad de vida de la ciudadanía adejera”.
El plan funcional prevé también la creación de una nueva Zona Básica de Salud para Costa Adeje, con una cobertura estimada de más de 16.000 residentes, una operativa que se acerca a la realidad sanitaria municipal.
Actualmente, toda la atención sanitaria se concentra en una sola zona básica que acumula más de 47.000 tarjetas sanitarias activas.
El Ayuntamiento local insiste en que la construcción del centro de salud de Costa Adeje “es una prioridad municipal” y también una cuestión pendiente desde hace casi dos décadas.