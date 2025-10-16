La Aemet avisa: hoy las lluvias en Canarias pueden ser “moderadas”

La previsión del tiempo en Canarias para este jueves indica que los cielos estarán nubosos, con un predominio de nubosidad alta y media, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, no se descartan lluvias que podrán ser, en general débiles, si bien no se descartan que puedan ser localmente moderadas durante las horas centrales.
Las temperaturas máximas no sufrirán cambios, aunque las mínimas podrán sufrir algún ligero ascenso. Así, los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, el viento soplará moderado del noroeste.
En Gran Canaria habrá cielo nuboso tendiendo durante las horas centrales del día a muy nuboso con lluvias débiles a moderadas que podrían ser ocasionalmente en forma de chubascos, especialmente en la vertiente norte.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de nubes altas por la mañana, mientras que a partir de mediodía estará muy nuboso con probables lluvias débiles a moderadas.
Las temperaturas máximas en Canarias estarán sin cambios en costas y en ligero descenso en zonas de interior; y las mínimas en ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará en la provincia flojo de componente norte en general.
La previsión en Canarias, isla por isla
- Tenerife: Cielos nubosos con lluvias débiles o localmente moderadas en las horas centrales. Temperaturas sin cambios importantes. Viento flojo y moderado del noroeste en cumbres.
- La Palma: Nuboso, con lluvias débiles a moderadas que podrían ser persistentes. Máximas en ligero ascenso. Viento flojo y brisas en costas.
- La Gomera: Nuboso con posibles lluvias débiles o moderadas. Viento flojo del suroeste y moderado en cumbres.
- El Hierro: Nuboso, con probabilidad de lluvia débil a moderada en forma de chubascos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo del suroeste y moderado del oeste en cumbres.
- Gran Canaria: Nuboso con baja probabilidad de lluvia débil, más probable en la vertiente norte. Viento flojo con brisas en costas y moderado del noroeste en cumbres.
- Fuerteventura y Lanzarote: Nubosidad alta durante la mañana, aumentando por la tarde con posibles lluvias débiles. Temperaturas sin cambios y viento flojo de componente norte.