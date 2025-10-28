La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: así queda la situación en cada isla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, martes 28 de octubre de 2025, un escenario meteorológico con dos focos relevantes en el Archipiélago: por un lado, vientos muy fuertes en las zonas de cumbres, especialmente en la isla de Tenerife; por otro, nubosidad abundante con posibilidad de lluvias al oeste de La Palma.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la previsión indica que habrá intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el este y sur de madrugada y por nubosidad de evolución durante la tarde, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado del noroeste, intensificándose a lo largo del día, con brisas en la costa este.
En cumbres y medianías del este, viento de moderado a fuerte del oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes.
Provincia de Las Palmas
La previsión de la Aemet para la provincia de Las Palmas indica que en Gran Canaria habrá intervalos nubosos con predominio de nubes altas y tendiendo a partir del mediodía a intervalos de evolución al norte y este, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos durante la tarde, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas estarán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas altas. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo variable, con predominio de las brisas, tendiendo a componente oeste por la tarde. En zonas altas, viento moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte en la segunda mitad del día.