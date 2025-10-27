Samuel Biener, experto climático, tajante ante la llegada de frentes y borrascas: “Habrá chaparrones en Canarias”

El otoño parece querer hacerse notar en Canarias. Aunque el inicio de semana transcurre sin grandes sobresaltos, Meteored anticipa un cambio de tiempo progresivo en Tenerife, marcado por el regreso de las lluvias y el mantenimiento de temperaturas suaves. De hecho, la previsión de la Aemet apunta a una ligera subida en los termómetros este lunes, 27 de octubre de 2025.
Según las previsiones compartidas por climatólogo Rubén Biener, a partir del martes podrían aparecer chubascos ocasionales en distintos puntos del Archipiélago, dentro del contexto de un frente atlántico que llegará con mayor intensidad a la península ibérica.
El cambio más significativo llegaría el jueves, cuando se espera que los chubascos ganen fuerza en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, afectando especialmente a zonas de Gran Canaria, La Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife, donde el cielo podría tornarse más inestable: “Este día también habrá algunos chaparrones irregulares en Canarias”, señala el experto.
Zonas de Canarias que se verían más afectadas
Estas precipitaciones serán más probables en las áreas expuestas al alisio y en zonas de medianías y cumbres, mientras que las vertientes sur podrían quedar más al margen del episodio, como suele ser habitual en este tipo de situaciones atmosféricas.
Pese al aumento de la nubosidad y la humedad, no se esperan irrupciones frías destacables. De hecho, Meteored apunta a que el ambiente seguirá templado y que el flujo húmedo procedente del Atlántico mantendrá las temperaturas por encima de lo habitual en esta época en muchas regiones del país, Canarias incluida.