El tiempo da un giro inesperado en Canarias: así afectará el frente atlántico a las Islas

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este fin de semana en Canarias anticipa un notable contraste entre el viento y el calor. Tras varios días de estabilidad, se esperan rachas muy fuertes del suroeste en las cumbres de Tenerife, especialmente entre el viernes y el sábado, mientras que el domingo destacará por un ascenso térmico generalizado, con valores cercanos a los 30°C en medianías del sur de las islas capitalinas y de Fuerteventura.
Viernes: estabilidad con viento en zonas altas
Para este 31 de octubre, la AEMET prevé cielos poco nubosos en general, con algunos intervalos de nubes altas y bajas en las vertientes orientales de Lanzarote y Fuerteventura. En las zonas de interior de Gran Canaria y en las Islas occidentales, el cielo tenderá a nuboso por la tarde, sin descartarse precipitaciones débiles y aisladas.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y 26 en Las Palmas de Gran Canaria. El viento soplará flojo, pero en las cumbres centrales de Tenerife se prevé viento fuerte del suroeste con rachas muy intensas al mediodía.
Sábado: viento intenso y temperaturas en ascenso
El 1 de noviembre el panorama meteorológico estará marcado por el viento del suroeste, que será moderado a fuerte en zonas altas y con rachas muy fuertes probables en cumbres de Tenerife. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algo más de nubosidad en zonas bajas del norte de las Islas occidentales.
Las temperaturas subirán ligeramente, especialmente en medianías, donde el ascenso será más acusado. Santa Cruz y Las Palmas alcanzarán máximas de 26 grados.
Domingo: calor otoñal y cielos despejados
Para el domingo 2 de noviembre, la AEMET anuncia un predominio de cielos despejados salvo algunos intervalos de nubes medias en la provincia occidental. Se espera un aumento térmico moderado, con máximas que podrían alcanzar los 30°C en zonas de medianías del sur de Tenerife, La Palma y Fuerteventura.
El viento cambiará a componente este, moderado en zonas bajas y flojo en medianías, mientras que en las cumbres se espera componente oeste amainando a lo largo del día.ç
Estas condiciones coinciden con la evolución prevista por el meteorólogo Mario Picazo, quien avanzó la llegada de un frente atlántico debilitado al Archipiélago.
Según el experto, el sistema frontal dejará vientos del suroeste y algo de nubosidad alta, pero sin lluvias significativas, antes de dar paso a un fin de semana más cálido y estable.