La Aemet prevé un cambio de tiempo en Canarias en las próximas horas por un frente atlántico

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 29 de octubre de 2025, destacando las rachas fuertes que se producirán en cumbres de Tenerife, principalmente durante la madrugada.
Cabe recordar que un frente atlántico, que llegará con mayor intensidad a la península ibérica, afectará a las Islas en las próximas horas, dejando lluvias en general débiles y ocasionales.
La previsión del tiempo en Canarias para este miércoles
Para este miércoles, la Aemet indica la presencia de intervalos de nubes altas y bajas, sin descartar precipitaciones en las islas montañosas, en general débiles, y en las vertientes oeste y norte.
Durante la tarde, esas lluvias tendrían lugar de forma aislada en las vertientes este.
Las temperaturas tendrán pocos cambios respecto a jornadas anteriores: ascenderán ligeramente en zonas de interior, alcanzando como valor máximo los 27 grados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria.