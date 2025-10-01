Juan Ramón Martín, alcalde de Arafo, medita dejar su cargo

Juan Ramón Martín, líder de la Agrupación Independiente de Arafo, coaligada a Coalición Canaria (CC), medita dejar la Alcaldía y continuar con su labor docente, dos años antes de los ocho que se había marcado como primer edil. Con él, además, podrían irse dos concejales del grupo de gobierno, uno de ellos por enfermedad. El joven Jonathan Gutiérrez sería el nuevo alcalde.
Martín es profesor de Geografía e Historia y tiene plaza ganada por oposición en el IES Magallanes de Granadilla, donde tuvo que dar clases durante las tardes del curso 2021-2022 para consolidar su plaza, a la que ahora podría regresar, si se confirma la renuncia, que todos dan por hecha en Arafo.
Jonathan Gutiérrez, joven técnico en Artes Plásticas y Diseño, que asumió la Primera Tenencia de Alcaldía y las áreas de Servicios Municipales, Vías y Deportes tras la renuncia de Virginia Rodríguez, sería el sustituto de mayor consenso entre todas las partes dentro de la agrupación nacionalista.
Otro de los asuntos que tienen divididos a los diez ediles de AiA-CC es la exigencia de CC de integrarse en la misma y hacer desaparecer las siglas de la agrupación local, un mandato que tiene mañana como fecha límite.