Alerta alimentaria por presencia de plásticos en gofres de una conocida marca

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la presencia de fragmentos de plástico azul en un lote de gofres belgas de la marca Lotus, con fecha de caducidad 17 de diciembre de 2025.
La alerta ha sido comunicada por la Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
El producto afectado es el siguiente:
- Nombre: Gofre belga 250 g (x5)
- Marca: Lotus
- Presentación: paquete con 5 unidades
- Código de barras: 5410126002003
- Lote: 171225G
- Fecha de caducidad: 17/12/2025
- Peso: 250 g
- Condiciones de conservación: temperatura ambiente
Según la información disponible, la distribución inicial del producto se ha realizado en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco.
No se descarta que haya podido llegar a otros territorios a través de redistribuciones.
AESAN ha trasladado la información a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para verificar la retirada del producto afectado de los canales de comercialización.
Se recomienda a los consumidores que dispongan en sus domicilios de unidades incluidas en esta alerta que se abstengan de consumirlas.