El camping más popular de Canarias está en Tenerife y muchos tenemos recuerdos en él

Sus icónicas cabañas son conocidas, y recordadas, por muchos. Es el camping más popular y reconocido de Canarias, está en Tenerife y muchas generaciones recuerdan pasar algunos de los mejores momentos de su infancia entre amigos y amigas.
El Camping Nauta, situado en Arona, en el sur de Tenerife, es uno de los lugares más clásicos de la Isla, con instalaciones que resisten al paso del tiempo y con lugar tanto para los que son amantes de las caravanas, como para los que prefieren la tienda de campaña pasando por las nombradas cabañas.
El Camping Nauta, desde 1989
El Camping Nauta comenzó su actividad en 1989, como un espacio en el que se podía disfrutar de todas las comodidades de un camping además de actividades más propias de complejos hoteleros.
Situado en el km. 1,5 de la carretera TF – 653, tiene una capacidad para 6.000 personas. Dispone de 2.500 plazas para tiendas de campaña, 250 para caravanas y 40 cabañas de madera. Ofrece también los servicios de ducha, piscina, lavanderia, supermercado y bar,l por lo que, desde sus inicios, fue una de las mejores opciones de la Isla porque “lo tenías todo en el mismo sitio”.
Asequible para todos
Quedarse en el camping es económico. Las icónicas cabañas, con capacidad para cuatro personas, pueden ser contratadas desde 45 euros. Desde su fundación, esos precios módicos fueron una de las características del recinto.
La estampa, desde los años 90, ha sido siempre la misma. A la llegada al Camping Nauta es necesario inscribirse en la oficina de recepción, donde hará constar con detalle todos los conceptos sujetos a tarifa, así como acreditar documentalmente su identidad.
Se pagaba, y se paga, por adelantado, y, a partir de ese momento, se puede disfrutar de las instalaciones pero, eso sí, respetando las llamadas “hors de silencio”: de 00.00 a 08.00 horas está prohibido “las reuniones, juegos, música, etc., y el cliente evitará toda clase de ruidos molestos”.
Disfrutar de su piscina y sus canchas deportivas fueron, para varias generaciones, un placer, algo de lo que se puede seguir disfrutando ya que el Camping Nauta de Tenerife, el más popular de Canarias, sigue siendo un lugar de referencia para muchos.