Carrera por la Vida entrega este viernes en Adeje sus galardones anuales

La Fundación Canaria Carrera por la Vida ultima los preparativos para una de sus grandes citas anuales, la gala de entrega de sus premios, que acogerá este viernes el Auditorio de Adeje a las 19.30 horas y que distinguirán por tercer año a personas, instituciones y entidades que destacan en la atención de las necesidades de las personas afectadas por cáncer de mama, así como en generar conciencia sobre la importancia de su detección precoz.
El Premio a los Medios de Comunicación recaerá en la Fundación DIARIO DE AVISOS, “por su compromiso mediático y corporativo con la realidad de las personas con cáncer de mama”. El galardón será recogido por Priscila González, directora de Proyectos de la Fundación. En el ámbito médico, será distinguida la doctora Isabel Rubio Rodríguez, directora de la Unidad de Patología Mamaria de la Clínica de la Universidad de Navarra, en Madrid, una referencia nacional en la cirugía de la mama y primera mujer presidenta de la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica.
En el apartado de Responsabilidad Social Corporativa, se reconocerá la labor de CaixaBank y Fundación La Caixa, mientras que en la modalidad de Acción Social el premio se lo repartirán la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate). En materia deportiva, el premio será para la iniciativa cicloturista Pedaleando por la Vida.
Este año, con motivo del veinte aniversario del primer paseo solidario en Santa Cruz, origen de Carrera por la Vida, se entregará un premio especial a profesionales de la fotografía que han cubierto la cita durante estas dos décadas.
Para la presidenta de la Fundación Carrera por la Vida, Brigitte Gypen,“estos premios representan una puesta en valor de iniciativas y alianzas que son imprescindibles para que podamos continuar con nuestra acción, y suponen un agradecimiento a personas y acciones que mejoran la calidad de vida de las mujeres y hombres con cáncer de mama y sus familias.”
Tras la entrega de sus premios, la Fundación se volcará en su gran cita anual, la Carrera por la Vida, que volverá a juntar a la gran familia rosa en el Sur el 30 de noviembre. Un acto que movilizará a miles de personas para concluir un año intenso, pleno de acciones solidarias para una Fundación que ha estrenado, en 2025, sus Becas Rosa con la que financiará la formación de 14 profesionales.