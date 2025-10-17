el tiempo

Anuncian chubascos en Canarias: la previsión detallada de la Aemet para hoy

Las temperaturas sufrirán pocos cambios
Anuncian chubascos en Canarias: la previsión detallada de la Aemet
La previsión del tiempo en Canarias para este viernes indica que habrá un predominio de cielos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, no se descartan lluvias moderadas y ocasionales que podrán tomar forma de chubasco, más probables al norte y oeste durante la primera mitad del día, y en el este, por la tarde-noche.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios, y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará flojo con predominio del noroeste en toda Canarias. En costas, soplarán las brisas, y en cumbres centrales, soplará del noroeste moderado con intervalos de fuerte, amainando por la tarde.

En Gran Canaria habrá cielo nuboso o cubierto con predominio de las nubes medias y altas; sin descartar lluvia de débil a moderada, más probable durante la tarde.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas; así como baja probabilidad de lluvia, en general débil, por la tarde.

Las temperaturas máximas estarán sin cambios y las mínimas en ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará flojo con predominio del sur. En cumbres, noroeste moderado, amainando a flojo al final del día.

