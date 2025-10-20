Cómo y cuándo ver a simple vista al cometa Lemmon en Canarias: una oportunidad única en tu vida

Durante las próximas semanas, los aficionados a la astronomía tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo único: el cometa Lemmon (C/2025 A6) será visible al anochecer y podrá fotografiarse desde distintos puntos del planeta. Este cuerpo celeste fue descubierto el 3 de enero de 2025 por el astrónomo Carson Fuls, dentro del programa de observación del Observatorio Mount Lemmon, en Estados Unidos.
El cometa Lemmon describe una órbita altamente excéntrica que lo lleva a alejarse hasta 36.000 millones de kilómetros del Sol, completando un recorrido cada 1.350 años. Por eso, esta es una ocasión excepcional para observarlo antes de que vuelva a internarse en el espacio profundo.
Cómo encontrar el cometa Lemmon en el cielo
Si nunca has observado un cometa a simple vista, este es un excelente momento para intentarlo. Para aumentar las posibilidades de éxito, lo ideal es buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, con un cielo despejado y el horizonte oeste libre de obstáculos.
La mejor hora para mirar será al anochecer, cuando las primeras estrellas comienzan a aparecer. Dirige la vista hacia el noroeste, donde se ubica la Osa Mayor, también conocida como El Carro. A partir de su última estrella, Alkaid, traza una línea curva hasta Arturo, la estrella más brillante de la constelación de Boyero.
Precisamente el 21 de octubre, cuando el cometa Lemmon alcance su punto más cercano a la Tierra —a unos 101 millones de kilómetros—, podrá encontrarse cerca de Arturo, dentro de la constelación de Boyero.
Visible a simple vista o con prismáticos
El cometa Lemmon se podrá observar sin telescopio desde lugares oscuros del hemisferio norte, especialmente desde España, México y Centroamérica. Su brillo alcanzará una magnitud similar a la de la estrella Alkaid, aunque en algunos momentos podría ser incluso más luminoso.
En zonas con contaminación lumínica, se recomienda el uso de prismáticos astronómicos de entre 7 y 12 aumentos. Para localizarlo, apunta primero hacia Arturo y desliza lentamente la vista hacia Alkaid: en algún punto del recorrido aparecerá una mancha difusa con una cola orientada en sentido contrario al Sol.
La espectacular cola del cometa Lemmon
En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de imágenes del cometa Lemmon tomadas por astrofotógrafos de todo el mundo. Su belleza reside en su cola azulada, denominada iónica, que se forma al sublimarse los hielos del núcleo al acercarse al Sol. Esta cola, ondulante y cambiante, puede distorsionarse por la acción del viento solar.
Además, el cometa presenta una segunda cola amarillenta de polvo, originada por diminutas partículas que reflejan la luz solar, lo que aumenta su brillo y visibilidad.
Según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN-IGN), el cometa Lemmon continuará desplazándose noche tras noche hacia el oeste. A finales de octubre, pasará entre las estrellas Korneforos, en la constelación de Hércules, y Unukalhai, en Serpens. A mediados de noviembre, se acercará a Antares, la estrella más brillante del Escorpión.
Una oportunidad única para observar el cometa Lemmon
En cielos con mucha iluminación, los cometas pierden contraste y brillo. Por eso, este es un momento perfecto para escaparse de la ciudad, mirar hacia el firmamento y disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes del año: el paso del cometa Lemmon, un visitante fugaz que no volveremos a ver hasta dentro de más de un milenio.