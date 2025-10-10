Tensión en Tenerife por el cereal: La Autoridad Portuaria garantiza el suministro, pero el campo alerta de desabastecimiento

El abastecimiento de cereales para consumo animal en Tenerife ha generado opiniones contrapuestas entre la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y organizaciones agrarias del sector.
Por un lado, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, explicó este viernes que el suministro “está asegurado” y descartó los “graves perjuicios” denunciados por la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA).
Señaló que las recientes demoras en la descarga se deben a un “desajuste” en la disponibilidad de manos de estiba, consecuencia del incremento de tráfico portuario y de un proceso de contratación de estibadores en curso por parte del Centro Portuario de Empleo (CPE).
La Autoridad Portuaria recordó que, por normativa, el primer tráfico a atender en los puertos estatales es el de pasajeros, seguido de mercancías perecederas y, en último lugar, el resto.
También destacó que en marzo se abrió un proceso de selección para incorporar 33 estibadores adicionales, de forma que la plantilla alcance los 182 profesionales previstos.
En este contexto, desde el jueves se desarrolla en el Dique del Este la descarga de unas 5.000 toneladas de cereal procedentes del puerto francés de Nantes, a bordo del buque Lady Leyla, operativa que se prolongará hasta el martes 14.
ASAGA Canarias alerta de riesgo de desabastecimiento
En sentido opuesto, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias Asaja) y la Mesa Ganadera expresaron su preocupación por un posible desabastecimiento y encarecimiento del cereal destinado a piensos.
El secretario general de ASAGA, Theo Hernando, y el representante de la Mesa Ganadera, Samuel Marrero, denunciaron las deficiencias de la estiba en el puerto tinerfeño, entre ellas la falta de estibadores y las limitaciones en líneas de atraque, lo que ha provocado retrasos en la descarga de buques, algunos fondeados durante más de dos semanas.
Según explicaron, esta situación genera sobrecostes de hasta 200.000 euros a los buques graneleros, costes que se repercuten a las empresas importadoras y, finalmente, a los ganaderos. El encarecimiento de los insumos podría trasladarse a productos locales como carne, leche y huevos, afectando a la competitividad frente a las importaciones.
Actualmente, señalaron, hay tres cargueros bloqueados en altamar. Uno de ellos se vio obligado a regresar al Puerto de La Luz y Las Palmas, donde la gestión se realiza mediante empresas privadas, antes de volver a Tenerife cuando se garantice la operativa.
ASAGA y la Mesa Ganadera reclamaron al Estado una dotación urgente de estibadores para agilizar la descarga y advirtieron de que la situación compromete proyectos de futuro relacionados con sectores como el porcino y el pollo de engorde.