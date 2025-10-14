Ruta por el cementerio o lecturas: las actividades gratis que ofrece La Orotava por el Día de Finados 2025

El Ayuntamiento de La Orotava celebrará del 25 al 31 de octubre una nueva edición del programa cultural “Finados”, una iniciativa que busca revivir las tradiciones canarias del Día de Difuntos a través de rutas históricas, lecturas teatralizadas, conferencias y actos folclóricos abiertos al público.
Durante una semana, el municipio se transformará en un punto de encuentro entre la memoria, la cultura y las costumbres ancestrales que forman parte del legado popular de las Islas.
Una cita con la historia y las tradiciones canarias en el Día de Finados
El programa comenzará con la ruta “La Orotava en hueso y alma” (25 y 28 de octubre), un recorrido guiado que explorará el simbolismo de la muerte en el arte y la religión.
El 29 de octubre, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá la presentación del libro “Los finados. El día de los muertos” de Ana Alonso y Elena Sicilia, seguida de una ruta histórica por el cementerio municipal.
El 30 de octubre, la investigadora Paula Barrero Russo ofrecerá la conferencia “La mortalidad infantil en la Casa Cuna de Tenerife (siglos XVIII y XIX)”, mientras que el 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, la Agrupación Folclórica Oroval cerrará la programación con el acto musical “Rezos y plegarias”, en el entorno de San Francisco.
Todas las actividades son gratuitas y de acceso limitado, previa inscripción en el Ayuntamiento o a través del correo electrónico habilitado por el área de Patrimonio Cultural.
Una celebración que une pasado y presente
El alcalde, Francisco Linares, destacó que el programa “ayuda a mantener vivas las costumbres populares y el respeto por quienes nos precedieron”.
Por su parte, la concejala de Patrimonio, Delia Escobar, subrayó que “el Día de Finados es una jornada cargada de memoria, identidad y tradición, y queremos que las nuevas generaciones comprendan su valor cultural”.
Con esta propuesta, La Orotava reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones canarias, ofreciendo una forma diferente de vivir la víspera de Todos los Santos, desde la cultura y la reflexión.