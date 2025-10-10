La Guardia Civil investiga una estafa online: una mujer de Tenerife perdió más de 7.000 euros

La Guardia Civil, a través del Equipo Arroba de la Comandancia, investiga a un hombre de 49 años, residente en Ciudad Real, como presunto autor de un delito de estafa en internet y otro de blanqueo de capitales tras engañar a una mujer de Tenerife.
La investigación se inició después de la denuncia de la víctima, que creyó estar realizando una inversión con la que obtendría grandes beneficios.
En un primer momento, depositó 300 euros en una supuesta plataforma online. Posteriormente, introdujo sus datos personales en una página fraudulenta vinculada al engaño.
A continuación, recibió la llamada de un supuesto inversor que le aseguró que su depósito había generado un notable crecimiento, pero también una deuda con la Agencia Tributaria de más de 7.000 euros en concepto de impuestos. El presunto estafador le indicó que había abonado inicialmente esa cantidad y que debía devolvérsela.
Siguiendo las instrucciones, la víctima terminó ingresando un total de 7.182 euros en dos cuentas bancarias facilitadas por el investigado.
Tras diversas gestiones, los agentes del Equipo Arroba identificaron al presunto autor en Ciudad Real, donde fue localizado e investigado por estafa y blanqueo de capitales.
Cómo evitar posibles estafas
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en operaciones de inversión online y recomienda:
- Verificar que la plataforma esté registrada en organismos oficiales como la CNMV.
- Desconfiar de promesas de beneficios rápidos o garantizados.
- No transferir grandes cantidades sin confirmar la legitimidad de la empresa.
- Evitar compartir datos personales o bancarios con desconocidos.
- Ante cualquier sospecha, detener la operación y denunciar los hechos.