Evacuación urgente: un bebé en estado crítico es trasladado a Tenerife Norte

Un avión sanitario realizó este lunes un traslado de urgencia entre Gran Canaria y Tenerife para atender a un bebé en estado crítico, según informa en X (antes Twitter) el perfil Controladores Aéreos (@Controladores).
La operación, coordinada por el Centro de Control de Canarias y los controladores aéreos de ambas Islas, priorizó en todo momento la seguridad y rapidez del aterrizaje.
Según detallaron los controladores a través de sus redes sociales, la llegada a Tenerife Norte se llevó a cabo con una maniobra especial, utilizando la pista contraria a la habitual (pista 30), una medida excepcional que permitió mayor agilidad operativa para el equipo médico y la tripulación del avión.
El vuelo sanitario, identificado como MES5BBG, despegó de Gran Canaria y aterrizó pocos minutos después en Los Rodeos.
La aeronave, un Cessna Citation II, aparece registrada en plataformas de seguimiento aéreo como Flightradar24, donde se pudo visualizar el trayecto directo entre ambas capitales insulares.
Desde el colectivo de Controladores Aéreos trasladaron un mensaje de apoyo a la familia y al pequeño paciente.
Evacuación médica de bebé en estado crítico desde #GranCanaria a #Tenerife donde el aeropuerto del Norte está operando con pista 12.— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) October 27, 2025
