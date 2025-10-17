Denuncian la expansión de plagas en Canarias: “La situación es grave y preocupante”

La recientemente constituida Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria (Atratican) acusa a los gobiernos canario y central de “abandonar a su suerte” a los agricultores, a los que considera “indefensos” frente a la expansión de plagas tras la prohibición de determinados productos fitosanitarios.
Este colectivo con representación en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria urge una respuesta “contundente” de la Consejería de Agricultura ante una situación que define de “grave y preocupante”.
Atratican alerta de que la retirada de plaguicidas en aplicación de una normativa europea, como el Gazel, ha dejado a los agricultores “totalmente desarmados” frente a plagas como la mosca blanca, la cochinilla y los ácaros.
A ello se suma la detección de la filoxera en Tenerife, que afecta a los viñedos y achacan a deficiencias en los controles fitosanitarios en los puertos y aeropuertos. Advierten de que las consecuencias podrían traducirse en “pérdidas millonarias” y denuncian un “agravio comparativo” con los productos de países extracomunitarios.