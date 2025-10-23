el jardín

El restaurante de Tenerife que sirve una hamburguesa en la que el pan es aguacate

Todos sus platos están basados e inspirados en el aguacate, no solo la peculiar hamburguesa
El mundo de las hamburguesas vive un boom total y absoluto. Las hemos visto dulces, con galletas o con donuts, pero ahora, en un restaurante de Tenerife, llega una novedad: han sustituido el pan por aguacate.

Es habitual que las hamburguesas tengan aguacate como uno de sus ingredientes, pero no lo es tanto que la propia fruta sea usada en sustitución del pan.

La cuenta de Instagram Buen sabor Canarias ha mostrado esta hambruguesa, que tiene, además, una base de remolacha junto a otros ingredientes habitual en este tipo de platos.

El restaurante Palta, en Santa Cruz de Tenerife, está especializado en aguacate y sirve este novedoso producto.

