Héctor, el tinerfeño que más sabe de jazz

En su etapa universitaria a Héctor Martín lo golpeó el jazz. El Festival de Jazz de Canarias e abrió la puerta a un mundo del que, muy pronto, quiso ver “más allá” ahora es uno de los tres españoles miembro de la encuesta anual de la revista DownBeat, la biblia del jazz.
Para entender la importancia hay que situar DownBeat. Desde 1934, esta revista estadounidense ha afinado los oídos del mundo hacia el jazz, el blues y las músicas improvisadas, combinando entrevistas profundas, análisis afilados y sus icónicas encuestas a críticos y lectores, que coronan a los músicos más influyentes del año.
“Leer DownBeat es sentarse en primera fila en un club de humo imaginario, donde cada página vibra al ritmo de una trompeta eterna y una batería que nunca pierde el compás”, como ellos mismos anuncian.
Pionero en redes… y en jazz
Cuando en 1999 aparece Canción a quemarropa, programa del que Héctor Martín es productor y director y que, en la actualidad, se amite en Canarias Radio, no imaginaba llegar a este punto: “El programa, poco a poco, se ha ido adaptando y la autopista que lo llevaba al jazz era una necesidad fundamental. Se trataba de una música especial en el que Canarias contaba con unos paradigmas diferentes al resto del Estado y en el que las Islas tiene un espacio muy claro”.
Desde el pasado verano, DownBeat lo ha nombrado miembro de la prestigiosa encuesta anual que lleva a cabo: “Hablamos de una revista seminal e importante dentro del mundo del jazz. Se ha comido casi toda la historia del género, teniendo en cuenta que la fundación del estilo se encuentra a principios del pasado siglo XX. Es un honor poder estar ahí, porque son muy pocos los elegidos a nivel mundial. De España solo somos tres personas”.
Canción a quemarropa fue pionero en redes sociales. Cuando no existía Facebook, el programa tenía un espacio en el desaparecido MySpace: “Para nosotros es muy importante poder estar ahí porque es una manera de llegar a la gente de manera natural, nunca hemos buscado seguidores de pago, por ejemplo. Ahora estamos pensando en nuevos retos para llegar a más amantes del Jazz”.
Rodeado de miles de discos de jazz
Héctor recibe una media de cuatro discos a la semana sobre el género. Verdadero investigador y de naturaleza curiosa, por supuesto, tiene a sus autores favoritos, aunque no le resulta sencillo pronunciarse ante una entrevista tipo test en la que se le cuestiona acerca de nombres propios.
Por ejemplo, John Coltrane y Miles Davis son sus dos autores favoritos del pasado -no es capaz de decidirse por uno en concreto-, y la vibrafonista Patricia Brennan es otra de sus autoras de cabecera.
Si se le pregunta por nuevos valores y gente de la tierra, apuesta por la tinerfeña Sara Lilu, con un presente y futuro “muy potente”.