La Navidad llega a Canarias: HiperDino lanza un nuevo turrón con el sabor del momento

Las tiendas HiperDino han comenzado a desplegar su campaña navideña en toda Canarias, incorporando las primeras selecciones de turrones, bombones y productos ECO-Gourmet.
Desde el 29 de septiembre, los lineales de las 290 tiendas de la cadena y los 38 establecimientos DinoShop se llenan de artículos típicos de las fiestas, con nuevas referencias y precios adaptados a todos los bolsillos.
En esta nueva temporada, la cadena vuelve a apostar por la variedad de su marca propia, que el año pasado registró un notable éxito con los turrones Jijona Suprema y Alicante Suprema.
Novedades navideñas en HiperDino
Entre las novedades de este año destacan los sabores Almendro Turrón Pantera Rosa, Almendro Turrón Blando con Guayaba, Almendro Turrón Chocolate Donettes Rayados y Lindor Pistacho Cornet.
Además, se incorpora un nuevo producto que podría convertirse en uno de los más demandados de la campaña: el turrón La Casa Chocolate Pistacho Dubái, una barra de chocolate relleno y texturizado con crema de pistacho y masa crujiente, que combina sabores dulces y especiados característicos de la época.
Los clientes también podrán adquirir productos a granel, una opción que permite personalizar la selección de dulces. La sección mantiene algunos clásicos, como los polvorones Eidetesa, fabricados exclusivamente para Canarias y entre los más vendidos, y las almendras rellenas, que continúan entre las referencias más demandadas cada año.
Apuesta por el producto de kilómetro 0
HiperDino ha diseñado una estrategia de venta escalonada para facilitar la compra planificada de sus clientes. A lo largo de las próximas semanas, la cadena incorporará diferentes categorías de productos habituales en las celebraciones navideñas.
Esta semana del 13 de octubre comenzarán a comercializarse jamones, quesos, vinos, espumosos y licores, con especial atención a los artículos de producción canaria. En este sentido, la compañía reafirma su apuesta por el producto kilómetro cero y la colaboración con proveedores locales, entre ellos agricultores, ganaderos y pescadores.
Durante 2024, las compras a productores del sector primario canario representaron el 64,6% del total de adquisiciones realizadas por la cadena, lo que consolida su compromiso con la economía local.