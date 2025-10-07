Convocan una huelga general de 24 horas en colegios e institutos de Canarias por el genocidio en Palestina

El STEC-IC, como sindicato fundador e integrante de la Confederación Intersindical (CI), ha acordado convocar una huelga de 24 horas para el próximo día 15 de octubre en el sector educativo de Canarias.
De este modo, indica en un comunicado, “respondemos de manera positiva a una demanda que desde hace ya más de un año viene realizando el movimiento social solidario con la lucha del pueblo palestino que pide exigir al gobierno integrista-autoritario de Benjamin Netanyahu poner fin a la política genocida que se viene desarrollando en Gaza desde que comenzó la actual ofensiva militar hace ya dos años”.
Esta exigencia forma parte de las diferentes demandas planteadas por el movimiento social referidas a la imposición de un alto el fuego inmediato, el final de la venta de armas a Israel, ruptura de relaciones económicas, comerciales o de cualquier otra índole con el estado sionista, fin de la ocupación ilegal de los territorios de Gaza y Cisjordania, respeto a los derechos humanos de la población civil palestina y demás.
En las últimas semanas se ha producido un incremento sustancial de las movilizaciones de solidaridad y denuncia de la situación en Gaza. Ese movimiento se ha extendido como mancha de aceite, abarcando todos los territorios y sectores profesionales, ha llegado al mundo rural, ha crecido geográficamente alcanzando a numerosos pueblos y ciudades y ha conocido un significativo rejuvenecimiento de la protesta.
“Un numeroso contingente de afiliados y afiliadas del STEC-IC y de la Confederación Intersindical hemos venido desarrollando tareas dentro del movimiento social solidario haciendo válido nuestro compromiso de no abandonar al pueblo palestino en estos momentos difíciles”, señala el sindicato. “Llevamos dos años presionando al gobierno de coalición pidiendo pasos efectivos y concretos que pongan fin a las políticas arbitrarias de Israel, quien desconoce los derechos de la población civil reconocidos en el derecho internacional. Este conjunto de políticas autoritarias, violentas, discriminatorias ha motivado la petición de que sea la Corte Penal Internacional quien siente en el banquillo y juzgue a los principales responsables del gobierno genocida de B. Netanyahu”.
Todos estos motivos, añade, “nos llevan a dar un paso más hacia adelante con la convocatoria de una movilización de 24 horas para que las clases trabajadoras y sociedad civil en general puedan expresar su rechazo a la impunidad genocida de Israel. Con esta decisión contribuimos a reforzar el frente social que se moviliza por el respeto absoluto a los Derechos Humanos y el fin de la actual ofensiva militar. Nuestras conciencias nos piden dar un paso al frente y hoy lo hacemos. Desde la CI hacemos un llamamiento para confluir en la organización de la movilización al resto de organizaciones sindicales que en estos días vienen dando pasos similares al nuestro. Un amplio frente por el respeto a los derechos humanos de cada pueblo, un rechazo a la violencia y la guerra, una defensa obstinada de los derechos humanos, son asuntos en los que nuestras preocupaciones son coincidentes”.