Intervienen en el incendio de un vehículo en Santa Cruz de Tenerife

Efectivos de Bomberos del Consorcio de Tenerife han extinguido en la tarde de este lunes un incendio de un vehículo, que ha tenido lugar en la Avenida Benito Pérez Armas, en Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, el 112 ha informado que no ha habido heridos.
Al lugar también han acudido agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que colaboran con el resto de recursos desplazados.
¿Cómo actuar en el incendio de un vehículo?
En caso de incendio en un vehículo, detén el coche de inmediato en un lugar seguro, apaga el motor y corta la corriente. No abras el capó, ya que puede avivar las llamas.
Avisa al 112 y mantén una distancia prudente, evitando inhalar el humo.
Recuerda que lo más importante es proteger tu vida y la de los demás: no intentes recuperar objetos personales ni arriesgues tu seguridad.