Los Realejos aprueba su PGO después de 14 años: viviendas públicas, siete nuevos parques y conexiones con la TF-5

Los Realejos aprueba su PGO después de 14 años. Se inició con Manuel Domínguez como alcalde y hoy se aprobó en pleno con los votos a favor del grupo de gobierno del PP, CC y la abstención del PSOE.
Desde su tramitación, se presentaron 2.390 alegaciones de las cuales en un 70% fueron estimadas total o parcialmente, con lo cual es un plan “consensuado por todos los vecinos”, subrayó el alcalde, Adolfo Do mínguez.
Entre las principales características destacan que el 89% del suelo es rústico de protección paisajística, contempla la protección de los conjuntos históricos del Realejo Alto y Bajo; se regularizada 1.000 unidades residenciales fuera de ordenación y suelo rústico; se contempla una bolsas de suelo para la construcción de viviendas públicas y privadas de las cuales 1.500 serán protegidas; 7 nuevos parques o pulmones verdes, dos nuevas conexiones con la TF-5 la ampliación del polígono industrial de La Gañania, y el mantenimiento de suelo rústico. Tras la publicación en los boletines oficiales entrará en vigor. El ayto implantará una oficina a partir de la próxima semana para informar a los vecinos.
El documento fue detallado X el alcalde y la concejal de Urbanismo, Noelia González , quien confesó que “era más feliz de su vida política”.