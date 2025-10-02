El Rosario es el municipio donde residen los contribuyentes con más dinero de la Isla, según los datos de la Agencia Tributaria, que revelan que la renta media bruta anual en esta localidad, que no llega a los 18.000 habitantes, es de 37.352 euros, diez mil euros más que la media de Canarias.
Para encontrar el municipio más pobre de Tenerife hay que llegar hasta El Tanque, que con una renta media bruta de 20.146 euros es, también, de los menos pudientes del Archipiélago, ocupando el puesto 84 del total de 88 que hay en las Islas. Con rentas inferiores a 20.000 euros anuales se encuentran también Los Silos y Buenavista del Norte.
Pese a su buena posición, El Rosario ocupa el segundo puesto en la clasificación regional, dejando el primer lugar a Santa Brígida, en Gran Canaria, que se consolida a una distancia muy alejada del resto municipios. Su renta media bruta es de 53.007 euros, cifra que prácticamente duplica la media canaria, que se queda en 27.880 euros.
De hecho, Santa Brígida es el único municipio canario que se consigue colocar entre los veinte municipios cuya población tiene una mayor capacidad adquisitiva (ocupa el puesto 19), codeándose con localidades tan conocidas por sus adinerados habitantes como Pozuelo de Alarcón (88.011 euros) y Boadilla del Monte (70.869 euros), ambas en Madrid, o las barcelonesas Sant Just Desvern (67.265 euros) y Sant Cugat del Vallès (65.536 euros). El Rosario, primero de Tenerife y segundo de Canarias, ocupa el puesto 142 entre los municipios españoles con mejor situación.
La brecha económica dentro de la Isla es profunda no solo entre los propios municipios, que registran diferencias que superan los 17.000 euros en los extremos. También hay sensibles distancias entre los grandes núcleos poblacionales. Aquellos en los que reside la población con mayor capacidad económica son los del área metropolitana y algunos adyacentes. Así, la capital, con 31.004 euros de media, se coloca segunda de la Isla y quinta de Canarias, seguida de Tegueste (30.557 euros) y Candelaria (30.485 euros). La Laguna ocupa el séptimo puesto insular y el 13 regional, con una media de 28.375 euros, es superada por Tacoronte y El Sauzal, ambos, con una renta en torno a los 30.000 euros.
Las localidades del norte de la Isla se agrupan en la parte más baja de la tabla insular, siendo las más pobres El Tanque, Los Silos, Buenavista, La Victoria, Icod de Los Vinos, San Juan de La Rambla, Garachico y Los Realejos, todas con una renta bruta media por debajo de los 23.000 euros anuales.
Por el contrario, los municipios del sur de Tenerife se encuentran más distribuidos por la tabla, aunque ninguno de ellos figura entre los más ricos de la Isla. Mientas Arafo y Adeje, con rentas aproximadas de 26.300 euros se sitúan en los puestos 10 y 11, hay que bajar hasta el veinte para encontrar a Arona, donde la renta media es de 23.000 euros. Guía de Isora es el más pobre de la comarca, con una media de 22.603 euros.
El caso de Fasnia es muy llamativo, ya que en solo un año ha pasado de ocupar el puesto 35 entre los 88 municipios canarios a bajar hasta el 61, siendo, además, el único donde baja el nivel de renta, desde los 24.536 euros del año 2022 a los 23.156.
Los datos de esta Estadística de Declarantes del IRPF por municipios se obtienen a partir de las declaraciones de la renta presentadas en el año 2024, que tienen en cuenta los ingresos del ejercicio anterior, principalmente, a través de las rentas del trabajo, a las que se suman aquellas como los rendimientos del capital mobiliario, las ganancias patrimoniales o las derivadas de los alquileres. La estadística solo ofrece datos tan detallados de los 2.964 municipios españoles que tienen más de 1.000 habitantes, por lo que, en el caso de Canarias, Betancuria (Fuerteventura), con una población de algo más de 800 personas, se queda fuera.