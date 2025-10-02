Estos son los 3 municipios más pobres de Tenerife

Los datos de la Agencia Tributaria son claros. Los tres municipios más pobres de Tenerife están muy lejos del más rico (El Rosario), que refleja una renta media bruta de 37.352 euros por habitante.
El Rosario, por otro lado, ocupa el segundo puesto en la clasificación regional, dejando el primer lugar a Santa Brígida, en Gran Canaria, que se consolida a una distancia muy alejada del resto municipios. Su renta media bruta es de 53.007 euros, cifra que prácticamente duplica la media canaria, que se queda en 27.880 euros.
Los tres municipios más pobres de Tenerife
El Tanque, con una renta media bruta de 20.146 euros por habitante, se sitúa como el municipio más pobre de Tenerife. Curiosamente, solo sesenta y cinco kilómetros separan a los dos municipios en los que se evidencia la brecha económica que existe en Tenerife.
A El Tanque le sigue Los Silos, con 20.223 euros de renta bruta media por habitante, y Buenavista del Norte, con 20.886.
La brecha económica dentro de la Isla es profunda no solo entre los propios municipios, que registran diferencias que superan los 17.000 euros en los extremos. También hay sensibles distancias entre los grandes núcleos poblacionales. Aquellos en los que reside la población con mayor capacidad económica son los del área metropolitana y algunos adyacentes. Así, la capital, con 31.004 euros de media, se coloca segunda de la Isla y quinta de Canarias, seguida de Tegueste (30.557 euros) y Candelaria (30.485 euros). La Laguna ocupa el séptimo puesto insular y el 13 regional, con una media de 28.375 euros, es superada por Tacoronte y El Sauzal, ambos, con una renta en torno a los 30.000 euros.