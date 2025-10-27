Un gran museo al aire libre viste de arte las calles de La Orotava

El talento creativo de la juventud villera tomó ayer las vías y plazas de La Orotava para llenar de color, expresión y talento cada rincón del centro histórico gracias a la XXVI edición de la Feria de Arte Joven en la Calle. Una muestra que ha convocado, durante dos días, a numerosos artistas y público en general que han podido disfrutar de actuaciones musicales en directo, música dj y diversas actividades relacionadas con la habilidad artística.
La celebración de esta Feria, pionera en Canarias, comenzó el pasado sábado por la noche con la música como principal protagonista, mientras que ayer le tocó el turno a más de 500 jóvenes artistas noveles, que pudieron mostrar sus cualidades artísticas a pie de calle.
Entre las 10.00 y las 15.00 horas de ayer, La Orotava se transformó en un museo al aire libre, donde disciplinas como música, pintura, fotografía, danza, teatro o grafitti, entre otras, tomaron los distintos escenarios ubicados en la avenida de Canarias, calle Carrera Escultor Estévez y plaza del Ayuntamiento.
OFF Festival
Por otra parte, los amantes de la fotografía con contenido social también tuvieron su cita en La Orotava con la IV edición de Off Festival. La convocatoria tuvo lugar en la plaza de la Constitución y reunió a una veintena de stands relacionados con el mundo de la fotografía y la imagen. También se ofrecieron talleres, exposiciones, charlas y una mesa redonda.