CC urge al actual Gobierno local a culminar obras en El Puertito de Güímar

Coalición Canaria (CC) de Güímar exigió ayer al actual grupo de gobierno municipal que “culmine los proyectos estratégicos que se encuentran en marcha en el Puertito y que fueron planificados, redactados y financiados durante la etapa nacionalista al frente del Ayuntamiento”.
El secretario general local de Coalición Canaria, Gustavo Pérez Martín, subrayó que “Güímar está recogiendo hoy el fruto de años de trabajo intenso y de planificación, y no podemos permitir que el nuevo Gobierno deje escapar inversiones que ya están garantizadas”.
Estación de bombeo
Entre las actuaciones más relevantes, CC destacó el nuevo centro de salud del Puertito, “que triplicará el espacio actual e incorporará servicios de pediatría, extracciones y atención médica permanente”.
Además, está “la estación de bombeo de Los Tarajales, una obra esencial para acabar con los vertidos al mar y conectar las aguas residuales con la depuradora comarcal, con el apoyo económico del Cabildo insular de Tenerife”.
“La nueva plaza del Máster Plan del Puertito, que contará con cafetería, baños, cambiadores, gimnasio al aire libre, accesibilidad al mar y zonas ajardinadas con vistas; el plan estratégico de parques infantiles y juveniles, que incluye uno de los mayores parques de Tenerife, junto al parque de Las Baleras, y el nuevo centro de mayores del Puertito, financiado gracias a una subvención gestionada junto al Gobierno autónomo de Canarias”, detalló Pérez.
“Todas estas actuaciones están proyectadas, presupuestadas y con obras en curso gracias al trabajo previo del anterior equipo de gobierno y de Coalición Canaria”, afirmó Pérez, quien recordó que la suma de estas mejoras permitirá que el municipio de Güímar pueda optar por primera vez a la Bandera Azul en una de sus playas.
NO PERDER inversiones
Desde CC Güímar hacen un llamamiento a la responsabilidad institucional del actual Gobierno municipal: “Pedimos que no se pierda ni una sola de estas inversiones y que se sigan ejecutando por el bien de Güímar. Nuestra formación se pone a disposición del grupo de Gobierno, como lo hemos hecho desde el primer día, para ayudar a que estos proyectos salgan adelante”, sentenció el secretario general local.