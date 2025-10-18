sucesos

Operación ‘Litoral 4’ de la Guardia Civil: así cayó la red que intentó introducir más de 1.000 kilos de hachís en Canarias

Han sido cinco las personas detenidas y acusadas de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas
Desarticulado un grupo criminal que trató de introducir más de 1.000 kg de hachís
Desarticulado un grupo criminal que trató de introducir más de 1.000 kg de hachís. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en el marco de la operación ‘Litoral 4’, tras la aprehensión de más de una tonelada de hachís en la costa de La Gomera, concretamente en las inmediaciones de la playa de La Rajita.

Los arrestados están acusados de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas.

  1. La Guardia Civil revela cómo operaba la red criminal que robaba equipajes en el aeropuerto Tenerife SurLa Guardia Civil culmina la mayor operación de robos en equipajes del aeropuerto Tenerife Sur: así operaba la red criminal
  2. Macrooperación de la Guardia Civil en Tenerife: 34 detenidos, dos toneladas de cocaína, un conocido empresario de 42 años y un laboratorio para fabricar drogaMacrooperación de la Guardia Civil en Tenerife: 34 detenidos, dos toneladas de cocaína, un conocido empresario de 42 años y un laboratorio para fabricar droga
  3. Interceptan un nuevo barco con destino a Canarias lleno de cocaínaLa ruta canaria de la cocaína, en el punto de mira

Según ha informado el instituto armado, tres de los detenidos residen en las Islas de La Gomera y Tenerife, mientras que los otros dos son residentes en Marruecos.

La investigación se inició tras el hallazgo de varios fardos de hachís en la orilla de la citada playa. A partir de ese momento, los agentes de la Guardia Civil establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona y activaron al Servicio Marítimo, que realizó una inspección desde alta mar. Finalmente, fueron localizados 31 fardos de hachís, algunos de ellos flotando.

Tras cuatro meses de investigación, los agentes lograron identificar y detener a los presuntos responsables, gracias a las diligencias realizadas y a la colaboración ciudadana. En el operativo se intervinieron también siete teléfonos móviles, dos dispositivos de navegación náutica y diversa documentación.

La actuación fue llevada a cabo por miembros del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de San Sebastián de La Gomera, ambos pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia, con el apoyo de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), de la Compañía de La Gomera y del Servicio Cinológico.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera, que decretó el ingreso en prisión de tres de ellos y estableció medidas cautelares para los dos restantes.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas