Roba piedras volcánicas de un paraje natural en Canarias y las devuelve porque le han dado “mala suerte”

Un turista alemán que había sustraído piedras volcánicas del Parque Nacional de Timanfaya decidió devolverlas años después, alegando que le habían traído mala suerte.
En una carta manuscrita enviada al Parque Nacional y difundida recientemente por la institución, el viajero explicó que, tras sufrir “una grave tragedia personal”, se sintió obligado a restituir las piedras volcánicas que se llevó de las Montañas del Fuego, en Lanzarote.
“He escuchado historias que dicen que sacar piedras volcánicas de su origen trae desgracia, y temo que eso es lo que me ha ocurrido”, escribió el ciudadano en su mensaje, donde también admitía haber recogido fragmentos de roca en la zona conocida como “las brasas calientes”, fuera del recinto principal del parque.
Desde las redes sociales del Parque Nacional de Timanfaya, se recordó que extraer elementos naturales del espacio protegido puede acarrear multas de hasta 3.000 euros. Además, advirtieron que en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote se han confiscado en los últimos años numerosas piedras y arena transportadas en equipajes de turistas.
Multas por llevarse rocas volcánicas
Llevarse rocas volcánicas o arena de los parajes naturales de Canarias puede salir muy caro. Las autoridades recuerdan que esta práctica, además de causar un grave daño medioambiental, está prohibida por ley y puede conllevar multas de hasta 3.000 euros. En espacios protegidos, como el Parque Nacional de Timanfaya o el Teide, la sanción puede ser incluso mayor si se considera una infracción grave.
Cada año, en los aeropuertos del Archipiélago se incautan kilos de roca y arena que los turistas intentan sacar como “recuerdo”. Los expertos insisten: retirar elementos naturales altera ecosistemas únicos y pone en riesgo la biodiversidad que hace de las Islas un entorno singular.