Un alto mando policial en Canarias da positivo en un control de alcoholemia en pleno servicio

El Juzgado de Instrucción número 4 tramita la denuncia contra el comisario jefe de la Policía Nacional en Arrecife, José Luis Gutiérrez, tras haber dado positivo en un control de alcoholemia realizado por la Policía Local durante la noche del viernes al sábado.
El suceso ocurrió en el entorno del puerto, en el marco del festival Arrecife en Vivo, donde agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USCI) desarrollaban un operativo rutinario. Según medios locales, durante la intervención, el comisario se identificó como jefe del dispositivo del festival, lo que implica que en ese momento se encontraba de servicio.
Según el parte oficial, el mando policial fue requerido en dos ocasiones a realizar la prueba, obteniendo 0,62 y 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, valores que superan los límites legales establecidos para la conducción.
Fuentes sindicales señalan además que el vehículo intervenido era oficial, lo que añade gravedad al caso. El comisario se encontraba acompañado por otras dos personas en el momento del control.
El procedimiento judicial, que será gestionado por el juzgado correspondiente, determinará si los hechos podrían derivar en una sanción administrativa o penal, en función de la calificación del resultado.