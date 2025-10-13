Otro ranking internacional lo confirma: la Universidad de La Laguna escala posiciones entre las mejores de España

La Universidad de La Laguna ha escalado dos posiciones y figura en el puesto 35 entre las instituciones académicas españolas según ‘THE World University Rankings’, la clasificación mundial de universidades elaborada por la revista británica ‘Times Higher Education’.
A nivel global, la Universidad de La Laguna se mantiene en la franja de 1.001-1.200, dentro de un total de 2.191 universidades seleccionadas procedentes de 115 países, detalla en una nota.
La ULL obtiene su mejor resultado en uno de los ámbitos con más peso tiene en este ranking, la calidad de la investigación, que la sitúa en el puesto 24 entre las 57 instituciones académicas españolas incluidas en la clasificación.
Además, es valorada en el puesto 29 nacional en lo que se refiere a su proyección internacional.
Este año ha experimentado un notable ascenso en el indicador que examina la capacidad de colaboración con la industria, apartado en el que ha visto incrementada su valoración en cinco puntos, gracias a sus patentes y a los acuerdos derivados de sus investigaciones.
THE World University Rankings evalúa a las universidades en función de 18 indicadores agrupados en cinco áreas clave: docencia, entorno de la investigación, calidad de la investigación, transferencia de conocimiento y proyección internacional, con una especial atención a las universidades orientadas a la investigación académica.
A nivel mundial, la clasificación vuelve a estar encabezada por la Universidad de Oxford, seguida por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Princeton y la Universidad de Cambridge.