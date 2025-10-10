Ordenan la retirada inmediata de varios antisépticos vendidos en farmacias y supermercados por contaminación

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado a Laboratorios Montplet S.L.U. el cese de la comercialización, uso y retirada de varios productos biocidas antisépticos para piel sana, distribuidos principalmente en supermercados y canal farmacéutico.
La decisión se adopta tras la posible detección de la bacteria Burkholderia cepacia en algunos lotes. Esta bacteria puede suponer un riesgo para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.
En agosto, la AEMPS recibió una notificación por la posible contaminación de un producto antiséptico para piel sana destinado al ámbito hospitalario. Se ordenó entonces la retirada de esos lotes y se informó a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.
Tras la investigación, las medidas se ampliaron a otros productos comercializados en supermercados y farmacias, también por posible presencia de la bacteria.
Productos y lotes afectados
Los artículos sujetos a retirada son los siguientes:
- Número de registro 837-DES
- Montplet Solución acuosa con clorhexidina 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana.
- Lotes: 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, 53855, 54029, 54056.
- Montplet Solución acuosa con clorhexidina 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana.
- Número de registro 1186-DES
- Eroski Spray clorhexidina acuosa al 2% antiséptico para piel sana. Lote: 52381.
- Botikit Spray clorhexidina acuosa al 2% antiséptico para piel sana. Lotes: 53627, 53595.
- Número de registro 841-DES
- Alvita Clorexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana. Lote: 52383.
- Cuidaplus Clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana. Lotes: 53103, 53119, 53665.
- IA Interapothek Clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana. Lotes: 53152, 53175.
- Notaderm Clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana. Lotes: 53112, 53679, 53711.
- Acofar Clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana. Lotes: 53133, 53150.
Indicaciones de la AEMPS
- Para usuarios: si dispone de alguno de los lotes afectados, no lo utilice y devuélvalo al punto de compra o contacte con la empresa para su devolución.
- Para puntos de venta: revisar el stock y retirar de la venta los productos incluidos en la alerta, devolviéndolos al fabricante.
La AEMPS ha trasladado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.