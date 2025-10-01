Salvan la vida de un anciano en una playa de Tenerife

Un hombre de 79 años se encuentra en estado grave tras sufrir este miércoles un ahogamiento incompleto en una playa de Tenerife, según informa el 112.
Los hechos tuvieron lugar en la playa de Troya, en torno a las 16.47 horas, cuando la sala operativa de emergencias recibía una alerta en la que se comunicaba que los socorristas habían rescatado del mar a un hombre que precisaba asistencia sanitaria.
Al llegar al lugar, el personal del SUC atendió al afectado, quien presentó síntomas de ahogamiento incompleto de carácter grave, siendo preciso su traslado urgente al Hospital Universitario Hospiten Sur.
La Policía Local se encargó de instruir el atestado.