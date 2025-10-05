Santa Cruz de Tenerife sale a la calle contra el genocidio y en apoyo a Palestina

Miles de personas han salido a la calle en Santa Cruz de Tenerife para mostrar su apoyo a Palestina y su repulsa al genocidio que Israel lleva a cabo en Gaza.
La concentración, convocada por diferentes asociaciones, también reivindicó su solidaridad con los integrantes de la Global Sumud Flotilla, que trató de llebar ayuda humanitaria a Palestina antes de ser interceptados por militares israelíes.
La concentración partió de la plaza Weyler, terminando en la de España, con representación de partidos políticos, sindicatos, asociaciones pero, sobre todo, de miembros de la ciudadanía en general.
El pasado jueves, un millar de personas salieron a las calles de Santa Cruz de Tenerife y se reunieron frente a la Subdelegación de Gobierno para pedir la “liberación inmediata” de los barcos de la Flotilla que fueron interceptados por Israel mientras se dirigían a Gaza para entregar ayuda humanitaria, tal y como sucedió en varios puntos de España y Europa, donde las protestas fueron unánimes.
Fuentes médicas de Palestina confirman seis nuevos muertos por ataques israelíes en Gaza
Al menos seis palestinos han muerto por nuevos ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, en Palestina, desde el amanecer de este domingo, en medio de los preparativos para una crucial reunión el lunes donde Israel y Hamás intentarán alcanzar un acuerdo sobre el plan de paz de EEUU.
Si bien el Ejército israelí ha asegurado que ha reducido el ritmo de su ofensiva en el enclave, y en particular en la ciudad de Gaza, los médicos del hospital Nasser han denunciado que al menos cuatro personas han muerto al norte de la ciudad meridional de Rafá.
Otra persona ha muerto en un ataque israelí en Palestina contra la ciudad de Gaza, donde han sido atacados varios edificios residenciales en la calle de Al Thalathini, en el barrio de Al Sabra, y otro civil ha muerto en el centro de la Franja, cerca del corredor de Netzarim, recoge la agencia oficial de noticias palestina WAFA.