Denuncian en Canarias un semáforo “kamikaze” que pone en riesgo a las personas ciegas

Una vecina de Gran Canaria ha denunciado en redes sociales el peligro que supone un semáforo con aviso acústico mal sincronizado, que podría poner en riesgo a las personas con discapacidad visual.
El incidente se ha detectado en la Avenida Pintor Felo Monzón, en el barrio de Siete Palmas, una de las zonas más transitadas de Las Palmas de Gran Canaria.
La denuncia la ha hecho pública Silvia Monzón, a través de su cuenta de Instagram @silrmovi, donde ha compartido un vídeo alertando de la situación y describiendo el dispositivo como un “semáforo kamikaze”.
“El semáforo indica verde cuando realmente está en rojo”
En su publicación, Monzón explica que el aviso sonoro del semáforo, que sirve para indicar a las personas ciegas cuándo pueden cruzar con seguridad, se activa en el momento equivocado: “El aviso acústico que nos indica que está verde para poder cruzar está mal sincronizado y nos avisa que está verde cuando realmente está en rojo. Vamos, que si le hacemos caso a este semáforo, cruzamos cuando están pasando los coches”.
La afectada advierte de que se trata de una de las calles principales de la ciudad, con un tráfico intenso, y lamenta que existan tan pocos semáforos con señal acústica en la capital. Además, señala que si los pocos existentes no funcionan correctamente, la inseguridad aumenta aún más para las personas con discapacidad visual o ceguera.
Reclamación presentada al Ayuntamiento
Monzón confirma que ya ha presentado una reclamación formal ante el Ayuntamiento para informar de la anomalía, pero decidió publicar el vídeo “para que la ciudadanía esté al tanto del peligro” y para evitar posibles accidentes.
La autora de la denuncia hace un llamamiento público para que se verifiquen todos los semáforos acústicos de la ciudad y para que se garantice su correcto funcionamiento.
“Esta información la debe conocer todo el mundo, en especial las personas con discapacidad visual o ciegas, que disponemos del mando para activar el aviso acústico”, subraya.
Accesibilidad urbana, un reto pendiente
En Canarias, las asociaciones de personas con discapacidad visual llevan años reclamando una revisión integral de la accesibilidad urbana, especialmente en materia de movilidad segura y señalización sonora.
Los semáforos acústicos son un elemento esencial para que las personas ciegas puedan desplazarse de forma independiente, pero su instalación y mantenimiento aún son insuficientes en muchas ciudades del Archipiélago.
La denuncia de Silvia Monzón ha generado apoyo y preocupación en redes sociales, donde numerosos usuarios han pedido una revisión urgente del sistema semafórico para garantizar la seguridad de todos los peatones.